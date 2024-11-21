İş Bankası/Hakan Aran: Çalışanların maaşının yarısı kiraya gidiyor: Ücretler desteklenmeli

HANDAN SEMA CEYLAN / ANTALYA

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'de kira artışlarına dikkat çekerek çalşanların maaşının yarısının kiraya gittiğini söyledi. Aran, kendisinin de kira artışlarından mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Çalışanların maaşının yarısı kiraya gidiyor. Kirası arttığı için evden çıkanlar aynı fiyata ev tutmak istediğinde şehrin çok daha uzak bölgelerinde bunu bulabiliyor. İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı" şeklinde konuştu.

Ücretler lojman ve kampla desteklenebilir

“Asgari ücrette uzlaşma şansı yok. Bunun kira, eğitim gibi yan haklarla ele alınması ayrıca vergi yüklerinin ferahlatılarak bir çözüm yoluna gidilmesi ile desteklenmesi sağlanabilir” diyen Aran, şunları kaydetti: “İş Bankası olarak enflasyonun üzerinde ücret artışı yaptık. 21 binin üzerinde çalışanımız var. Bilançomuzu zora soktuk ama çalışanımızdan yana tavır aldık. Ayrıca kira problemiyle ilgili Doğu ve Güney Doğu'da lojmanlar kurmak için arsa aldık. Özellikle deprem illeri Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, İskenderun ve Antakya'dan başladık. İş Bankası çalışanları bir hafta aileleriyle Çeşme ve Yelkenkaya'da ücretsiz tatil yapabiliyor. Şimdi buna haziranda Marmaris'i de ekliyoruz. Yıl boyu kullanabilecekler. Kamusal sorunları, kamusal güç olmadan çözemeyiz. Biz kamuya ilham olmaya çalışyoruz. Kurumların lojman geleneğine geri dönmesi ücretler konusundaki sıkıntıya nefes aldırabilir.”

“Türkler bankacılık yapamaz" denildi Atatürk, 37 Türk genci ile İş Bankası'nı kurdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkler bankacılık yapamaz” denilen bir ortamda bundan tam 100 yıl önce Türkiye İş Bankası kurdu. 37 Türk genci çalıştıkları kurumlardan ayrıldılar, biraraya geldiler ve tüm dünyaya bankacılık yapabileceğimizi gösterdiler. Bugün ülkemiz için kritik olan sektörlere arzu ettiğimiz desteği verebilmek 100. yılımızın temasına uygun diye düşünüyorum. İşte böyle bir koltukta oturmanın sorumluluğunu taşıyoruz.