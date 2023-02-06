İş dünyası afetzedeler için tek yürek

EKONOMİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Geçmiş olsun Türkiye. Depremden etkilenen illerimiz için Oda ve Borsalarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. İş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin yanında olacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Gün birlik olma günü.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Geçmiş olsun güzel ülkem. İçimiz yanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde depremlerle hem de zorlu kış şartlarında çok büyük bir acı yaşıyoruz. Büyük fedakarlıkla sürdürülen kurtarma çalışmalarını ve gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul iş dünyası olarak acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Kahramanmaraş Pazarcık ilçemizde meydana gelen ve tüm bölge illerimizde yıkıma neden olan depremin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Bu acının en az hasarla atlatılmasını temenni ederken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Tek yürek olduk dayanışma için kriz merkezi oluşturuyoruz. Oda olarak tüm üyelerimize çağrı yapıyoruz. Deprem bölgelerimiz için Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin’in öncülüğü ve bilgisiyle gıda ve ihtiyaç maddeleri için komitelerimiz temin çalışmalarına başladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Geçmiş olsun Kahramanmaraş, geçmiş olsun Türkiye.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Tüm ülkemize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Kahramanmaraş merkezli ve bölgedeki illerimizde de hissedilen şiddetli deprem nedeniyle milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. MÜSİAD olarak, depremden etkilenen bölgelerde bulunan şubelerimiz nezdinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bununla birlikte oluşturulan MÜSİAD Kriz Masası ile ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı başlattık. MÜSİAD Gaziantep Şube Binamız tüm depremzedelerimize açıktır.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: Deprem gerçeğiyle tekrar yüzleştiğimiz bir gün daha… Meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: Maalesef büyük bir felakete uyandık. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi çok ciddi etkileyen depremde bütün dualarımız göçük altındaki kardeşlerimizin kurtarılabilmesi için. Milletimize çok geçmiş olsun.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle vatandaşlarımıza, ülkemize çok büyük geçmiş olsun. Can kayıplarımız var, başımız sağolsun. Tüm imkanlarla, planlı bir seferberlikle sürecin yürütülmesini umuyorum. Şimdi birlik zamanı. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Geçmiş Olsun Türkiye. Kahramanmaraş merkezli olan ve çok sayıda çevre ilde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Kalbimiz de aklımız de deprem bölgesinden gelecek iyi ve umutlu haberlerde...

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Deprem anından itibaren İzmir iş dünyası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğimiz yaraları sarmak için çırpınıyoruz. İlk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezi talebi geldi. Bu malzemeleri bağışlayacak üyelerimizden toplamak için bir depo kiralıyoruz. Bu depoda toplanacak malzeleri AFAD koordinasyonunda, AFAD’ın istediği noktalara teslim edeceğiz. Kısa süre içinde bu konuda detaylı bir duyuruya çıkacağız.

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu: Malatya’da aile şirketimiz Çetin Cıvata’nın fabrikası bulunuyor. Çalışanlardan kötü bir haber almadık. Herkes korku ve panik içinde. Bir taraftan da kar yağıyor. Fabrikamız tek katlı ve sanayi bölgesinde olduğu için güvenli. Bu nedenle tüm çalışanlarımızı aileleri ile birlikte fabrikada topluyoruz. Barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Umarım diğer depremzede vatandaşlarımızdan da olumlu haberler alırız.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü: Hepimizi derinden sarsan depremden etkilenen şehirlerimiz için organize sanayi bölgelerimizle koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. OSB camiası olarak, her zaman olduğu gibi devletimizin, milletimizin yanındayız. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Seyahatimi iptal ettim. İstanbul’dan Gaziantep’e gitmeye çalışıyorum. Ailemizde, çalışanlarımızda ve birlik personelimizde sorun olmadığı bilgisini aldık. Ancak bazı tanıdıklarımızdan ve çevremizden duyduğumuza göre 80-100 civarında yaralı var. İşlerimizin tamamını iptal ettik. Kendi çevremizden yok. Olumlu haberler almayı bekliyoruz” dedi.

Mersin’de hububat, bakliyat üretimi yapan Başhan Tarımal Ürünler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş, başkanvekili olarak görev yaptığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile dün Moskova’da başlayan Prodexpo fuarında olduklarını ancak dikkatlerinin tamamen deprem bölgelerinde olduğunu aktardı. Memleketi Muş’ta ve üretiminin olduğu Mersin’den şimdiye kadar olumsuz bir haber almadıklarını dile getiren Memiş, çalışanlardan alınan bilginin de olumsuz olmadığı ifade etti.

Adıyaman’da tencere tava üretimi yapan OMS’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanvekili Talha Özger, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Ambiante fuarında olduklarını, ekip olarak dönüş bileti bulmak için çalıştıklarını söyledi. Ailede sorun olmadığını ancak fabrikadaki birkaç çalışandan haber alamadıklarını ifade eden Özger, sürekli telefon başında olduklarını, ilk fırsatta yurda dönmek istediklerini söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Taşkın ise “Memleketim Hakkâri’de ve Mersin’de yatırımımız var. Çok şükür, çalışanlar ve ailelerinden güzel haberler aldık. Sürekli telefondayız. Şu an Şırnak’tayım. Buralarda da durumlar iyi. Yalnız Hatay’da bulunan iş ortaklarımızdan haber alamadık. Endişeliyiz. Umarım, onlardan da bir an önce iyi bir haber alırız” dedi.