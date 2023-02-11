İş dünyası deprem bölgesinde

Mehmet KAYA

TOBB tarafından yapılan organizasyonla, TİSK ve diğer iş dünyası temsilcileri ile işçi ve memur sendikalarının katılımıyla oluşturulan heyet deprem bölgesine ziyarette bulunuyor. Ziyarete TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye KAMU-SEN Başkanı Önder Kahveci, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda-Borsa Başkanları bulunuyor. Heyet ilk olarak Osmaniye’ye gitti.

Ziyarete yönelik bilgi veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, acı haberi aldıkları ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirterek, temel ve acil ihtiyaç malzemelerini belirleyerek göndermeye başladıklarını ve halen ihtiyaç olan yerlere sevk etmeye devam ettiklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Bu zor günlerden dayanışma ve yardımlaşma ile çıkabiliriz. Türk iş dünyası olarak yapabileceğimiz ne varsa, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.