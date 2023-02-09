İş dünyası deprem bölgesine gidiyor

Mehmet KAYA

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin dördüncü gününde arama kurtarma çalışmaları yanında, yaraların sarılması için de adımlar atılıyor. TOBB, çok sayıda oda ve borsa başkanlarının katılacağı bir bölge ziyareti için hazırlık yapıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, deprem bölgesinin tamamını ziyaret edecek. Ziyaretin yarın başlaması bekleniyor. Bölgenin kamu yöneticileri, oda ve borsa başkanları, iş örgütleri, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinecek. TOBB, 1999 Marmara depremleri ve ekonomik krizin ardından da hem işlevsel, hem de kamuoyuna moral veren girişimlerde bulunmuştu.

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre, program hazırlıkları devam eden ziyaretin 2 veya 3 gün olması planlanıyor. İş dünyası temsilcileri bölgenin tamamını ziyaret ederek, mevcut görünüm ve yapılabileceklere yönelik görüş oluşturulacak. Yapılması gerekenler arasında ilk akla gelenlerden olan yeni konutlar inşa edilmesi konusunda arayışların başlatıldığı öğrenildi. Oda, borsa ve diğer bileşenler bölgeye konut yapımı için çalışmalarına başladığı kaydedildi. Bunun ötesinde acil sorunların çözümüne yönelik öneriler öncelikli olacak.

Ekonomik sosyal iyileşme çabaları

Ziyarette bölgenin gelecekteki gelişimi için mevcut durum da değerlendirilecek. İş insanları bölgenin yeniden normale dönmesi ve gelecek dönemde ekonomik sosyal iyileşmesi için çaba sarf edecek. İş dünyası, Marmara Depremi ve ardından yaşanan ekonomik krizde, hem ekonominin toparlanması hem de sosyal konularda iyileşme için bir dizi girişimde bulunmuştu. Dönemin hükümeti tarafından da desteklenen girişimlerle, ticaret heyetleriyle ihracatın artırılması, zor durumdaki şirketler için kredi programı, yatırımların hızlandırılması için daha sonra Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu adını alacak olan görüşme mekanizmasının oluşturulması bu dönemde gerçekleşmişti.