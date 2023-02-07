İş dünyası yardımların merkez üssü oldu

EKONOMİ

Türkiye’yi yasa boğan Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından, afette yıkıma uğrayan 10 il için iş dünyası seferberlik başlattı. DEİK, TOBB, İTO, İSO, ASO, ATO, TÜSİAD, MÜSİAD ve TÜRKONFED gibi önde gelen iş dünyası örgütlerinin yanı sıra pek çok ildeki oda, borsa ve STK’lar yardım çalışması başlattı. Yanı sıra yüzlerce holding ve şirket yardım TIR’larını AFAD koordinasyon merkezlerine ve bölgeye sevk ediyor.

Ankara’da kriz masası kuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), afetzede 10 lideki oda ve borsa başkanları, bölgedeki AFAD yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri ile sürekli temas halinde olarak, bölgeye acil ihtiyaçlar konusunda TIR’lar çıkarılıyor. TOBB’dan yapılan açıklamada,

“Oda ve Borsalarımızın, firmalarımızın katkılarıyla hazırlanan jeneratör, ısıtıcı, çadır, battaniye, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illerimize sevk edildi. TOBB Kriz Masası’nda çalışmalarımız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Dış İlişkiler Ekonomi Kurulu da (DEİK) üyeleriyle birlikte bir kriz hattı oluşturdu. Ayni ve nakdi yardımlar AFAD ve Kızılay aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte DEİK, ayni yardımların bölgeye ulaştırılması için koordinasyon sağlıyor. Dünya genelinde 151 İş Konseyi bulunan DEİK’e, yurt dışındaki paydaşlarından ve muhataplarından da yoğun destek verme talepleri var. Bu desteklerin de koordinasyonu sağlayan DEİK, bölgenin yaralarının sarılmasına destek oluyor.

İTO, deprem koordinasyon merkezi kurdu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) da yardım çalışmaları için hızlı aksiyon alınması konusunda oldukça titiz çalışmalar yapıyor. İTO, İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde deprem bölgesine öncelikli olarak hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, battaniye, kaban, hijyen ürünleri, jeneratör, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri ve kahvaltı paketleri olmak üzere 25 TIR yardım malzemenin dün sevkine başladı.

İTO’dan yapılan açıklamada, İTO’nun kurumsal olarak yapmakta olduğu ve İTO üyelerinden gelecek ayni yardımlarla ilgili Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, ‘İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’ oluşturuldu. İTO Deprem Koordinasyon Merkezi 30 bin m2 alanda 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde organize edildi. Avdagiç, açıklamasında, "İstanbul Ticaret Odası üyelerimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu gösteriyor.

Kısa süre içinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden oluşan 25 TIR’ımızı bölgeye sevk ediyoruz" dedi. İstanbul iş dünyasını İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçme çağrısı yapan Avdagiç, “İTO camiası olarak sizleri, bu büyük afette var gücümüzle depremzedelerin yanında olmaya davet ediyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sizlerin desteğiyle sarabilir, bu günlerin de üstesinden gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

İSO’dan her iki yakada toplama merkezi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), binlerce vatandaşın can kaybına ve büyük yıkıma yol açan depremlerin yaralarını sarmak için, İSO Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri ile birlikte tam bir seferberlik ruhuyla yardım çalışmalarına başladı.

Depremin yaşandığı günün erken saatlerinden itibaren çalışmalarını TOBB, AFAD ve İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda yürüten İSO, üyelerinin katkıları ile deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için öncelikle İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında iki “Yardım Toplama Merkezi” kurdu. Odakule Genel Merkez’deki İSO Deprem Koordinasyon Merkezi’nin yönettiği bütün çalışmalar kapsamında ilk günden itibaren 115 adet jeneratörü bölgeye sevk etti. Jeneratör sevkiyatı devam edecek. 648 adet tüp üstü soba ve ısıtıcı sevk edildi.

Ek olarak 576 adet ısıtıcı daha yarın sevk edilecek. 6 bin adet battaniye sevk edildi. Ek olarak 7 bin adet battaniye daha birkaç gün içinde bölgeye gönderilecek. 32 bin 400 adet soğuk sandviç yine bölgeye gönderildi. Dün akşam 32 bin 400 adet daha bölgeye yola çıktı. İSO bir yandan bu yardımları bölgeye en hızlı şekilde ulaştırırken diğer yandan iki toplama merkezinde üyelerinden gelen giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini de teslim almaya devam ediyor.

TÜSİAD Deprem Destek Ağı faaliyette

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da dün yapılan genel kuruda TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduklarını açıkladı. TÜRKONFED’e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyeleri yardımlar konusunda koordine ettiklerini belirten Turan,

“Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Ağır kış koşullarıyla daha da zorlaşan bu afet nedeniyle enkaz altında olan vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılabilmesini ümit ediyoruz. Afet nedeniyle birçok kurum, iş dünyası kuruluşları, meslek örgütleri, STK’lar, şirketler ve vatandaşlarımız bölgeye yardıma koştu” dedi. Deprem bölgesine yardım için üyelere bir çağrı yaparak TÜSİAD Deprem Destek Ağı’nı oluşturduklarını kaydeden Turan, şöyle devam etti:

“TÜRKONFED’e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz. Üyelerimizle birlikte üstümüze düşün tüm sorumlulukları bihakkın yerine getirmek için diğer kurumlarımızda ve vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz.”

MÜSİAD’dan depremzedelere karavan

MÜSİAD da Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım gönderdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm şubelerimizle beraber seferberiz. Üyelerimizin katkılarıyla hazırlanan yardımların AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılması için çalışmalara destek veriyoruz. Şu ana kadar ülkemizin farklı şehirlerinden 200'den fazla yardım aracımız, iş makineleri ve ihtiyaç malzemesi taşıyan tırlar bölgeye hareket etti. Bir kısmı afet bölgesine ulaştı, bir kısmı ulaşmak üzere.

Aynı zamanda 100 karavan depremzede vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Çok şükür devamı da geliyor. Yurt içi ve yurt dışı şubelerimizde yoğun yardım çalışmaları devam ediyor. Gün bir olma, birlik olma, beraber olma zamanı.” Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise ‘’Yaşanan elim hadisenin hemen ardından daha önceki afetlerde olduğu gibi tüm teşkilatlarımızla ivedi bir şekilde organize olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanına koşuyoruz.

Bu bağlamda bölgede yer alan ve bölgeye yakın şubelerimizi 24 saat hizmet verecek şekilde hazır ettik. AFAD ile koordineli şekilde ihtiyaçlara yönelik hazırlıklarımızı tamamlayarak ASKON yardım tırlarımız yurdun dört bir yanından afet bölgelerine ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Deprem bölgesine yardımlarımız ayni ve maddi artarak devam edecek” açıklamasında bulundu.

ATO’nun deprem yardım TIR’ları yola çıktı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile koordinasyon içinde oluşturduğu “ATO Deprem Yardım Masası”na Ankara Ticaret Odası üyeleri tarafından ulaştırılan yardımlar, tırlara yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıkarıldı.

Ayrıca 3 bin battaniyeden oluşan ayrı bir yardım aracı ise AFAD’ın Deprem Koordinasyon Merkezi’ni teslim edilmek üzere gönderildi. Depremin ardından hemen yardım masası oluşturduklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, ağırlıklı olarak GİMAT’ta faaliyet gösteren üyelerinin bebek maması, sütü ve bezinin olduğu ilk tırı sabah saatlerinde yola çıkardığını bildirdi. Baran, içinde yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı üç tırı da Ankara Valiliği tarafından yönlendirilen deprem bölgesine gönderdiklerini ifade etti.

Giyim markaları kışlık kıyafet gönderiyor

Depremin ardından kışlık giyecek ihtiyacı için hazır giyim firmaları da harekete geçti. Önceki gün itibari ile LC Waikiki, DeFacto, Colin’s, Koton ve D’s Damat gibi birçok giyim markasının ondan fazla TIR ile bölgeye kışlık giyeceğin yanı sıra gıda ve diğer ihtiyaçları gönderdi.

Markaların sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre önceki gün yola çıkan TIR’lar, AFAD ve Kızılay işbirliği içinde bölgeye intikal etti. Orka Holding, TİM ve AFAD koordinasyonunda kışlık giyim eşyasını teslim etti. Yardım filosu dün bölgeye yola çıktı. Ayrıca Türkiye Perakendeciler Federasyonu da (TPF) deprem felaketi sonrasında harekete geçti.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 perakende derneğimiz ile bölgedeki yetkililerden gelen bilgiler ışığında hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Dağıtım merkezlerine temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, eldiven, bere, battaniyeden oluşan acil ihtiyaç malzemelerini taşımaya başladık. Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.