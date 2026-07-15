İş dünyasından 15 Temmuz mesajları: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“Çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

“15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasimize, istiklālimize ve milletimizin iradesine hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. O karanlık gecede Türk milleti; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla sokaklara dökülerek canı pahasına cumhuriyetine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, o gece ilk andan itibaren hiç tereddüt etmeden devletimizin ve milletimizin yanında saf tuttuk. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek demokrasiden yana olan net tavrımızı ortaya koyduk. Bugün de yine bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmektir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz”.

ANKARA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

“Asla unutmayacağız, unutturmayacağız”

“15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz’da hedef alınan sadece demokrasimiz değil; ülkemizin huzuru, istikrarı, ekonomisi, üretim gücü ve kalkınma iradesiydi. Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini ve geleceğe güvenle yürümesini istemeyen odaklar, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında başarısızlığa uğradı. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletimiz; tanklar ve silahlar karşısında, inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle durmuş, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağını bütün dünyaya göstermiş, demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. O gün ortaya konulan birlik, beraberlik ve kararlılık ruhunu, üretimden ticarete, yatırımdan istihdama kadar iş dünyası olarak her alanda yaşatmaya, ülkemizin kalkınması ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, vatanımız, bayrağımız ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; milletimizin birlik ve beraberliğinin ilelebet daim olmasını diliyorum.”

ANKARA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEYİT ARDIÇ:

“Milli iradeye bağlılığımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde, demokrasimize, milli irademize ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum.15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkarak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. O gece ortaya konulan cesaret, birlik ve dayanışma ruhu, milletimizin tarih boyunca sergilediği kararlılığın en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, köklü devlet geleneği ve sarsılmaz milli birliğiyle, nereden ve kimden gelirse gelsin hiçbir tehdide boyun eğmeyecek kudrete sahiptir. Hiçbir odak ve girişim, milletimizin iradesini teslim alamayacaktır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu destansı duruşla demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. O gece ortaya konulan milli birlik ruhu, demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla tüm milletler için ilham ve cesaret kaynağı olmuştur. Ankara Sanayi Odası olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da demokrasiye ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığımızı aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde, demokrasimiz ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER:

“Milli irade etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz”

Milletimizin demokrasiye, milli iradeye ve ortak değerlerine sahip çıkma kararlılığının simgesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yılında, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Demokrasiye olan bağlılığın, ortak değerler etrafında kenetlenmenin ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü şekilde ortaya konulduğu bu anlamlı gün; geleceğe dair sorumluluklarımızı da bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Ülkemizin daha güçlü yarınlara ulaşmasının yolu; demokrasimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak üretmeye, yatırım yapmaya, katma değer oluşturmaya ve ortak hedefl er doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmekten geçmektedir

İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ:

“15 Temmuz, milletimizin birlik ruhunun en güçlü göstergesi”

15 Temmuz 2016 tarihinde milletimiz; demokrasiye, bağımsızlığına ve millî iradesine sahip çıkma kararlılığını tarihe güçlü bir şekilde kaydetti. O gece ortaya konan ortak duruş, birlik ve beraberliğin ülkemizin en büyük gücü olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarımdan sanayiye, ticaretten ihracata kadar tüm ekonomik faaliyetlerin gelişebilmesi; ancak istikrarın, hukukun ve ortak aklın hâkim olduğu bir ortamda mümkün. Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle, üretmeye, katma değer oluşturmaya ve tarım sektörümüzü daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü ekonomi; güçlü demokrasi, toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilinciyle desteklendiğinde kalıcı başarıya ulaşır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletçe birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, üretimin, emeğin ve dayanışmanın değerini büyüttüğümüz aydınlık yarınlar diliyorum.

TÜRMOB GENEL BAŞKANI İRFAN HÜSEYIN YILDIZ:

"15 Temmuz, milli iradenin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir"

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı:

“Demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkan milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı büyük bir irade ve kararlılık göstermiştir. O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu; milli iradenin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Demokratik değerlerimize, hukuk düzenimize ve millet egemenliğine olan bağlılığımızla; hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olamayacağını vurguluyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor; hain darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE:

160 bine yaklaşan ihracatçımızla birlikte 15 Temmuz 2016'dan bu yana rotamızı hiç değiştirmedik

10 yıl önce, 15 Temmuz 2016’da karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişimi, sadece demokratik kurumlarımızı değil, ülkemizin ekonomik istikrarını ve küresel pazarlardaki güvenilirliğini de hedef almıştır.

Ancak milletimizin gösterdiği güçlü irade, Türkiye’nin her türlü sarsıntıya karşı ne kadar dayanıklı bir altyapıya sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.

15 Temmuz gecesinin hemen ardından, 16 Temmuz sabahı fabrikalarının şalterini kaldıran, sevkiyatlarını durdurmayan ve uluslararası iş ortaklarına "Türkiye’de üretim ve ticaret kesintisiz devam ediyor" mesajını veren Türk ihracatçısı, o kritik dönemeçte çok önemli bir sınav vermiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 160 bine yaklaşan ihracatçımızla o günden bu yana rotamızı hiç değiştirmedik.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutlarken; vatanı, bayrağı ve değerleri uğruna canını siper eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) BAŞKANI NAİL OLPAK:

Türk iş dünyası 10 yılda ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin ayrılmaz parçası olduğunu gösterdi

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin demokrasisine, milli iradesine ve anayasal düzenine yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden on yıl geçti. Aradan geçen on yılda Türk iş dünyası; üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma kesintisiz şekilde devam ederek ülkemizin kalkınma hedefl erine katkı sundu, ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu dönemde kişi başına gelirimiz yaklaşık 10.900 dolardan yaklaşık 18.000 dolar seviyesine çıktı. İhracatımızın küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,07’ye yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan; üretim, ihracat, yüksek katma değerli hizmetler ve uluslararası yatırım çekme kapasitemizi güçlendirmeyi hedefl eyen, vergi teşvikleri, yatırım kolaylıkları ve finansal düzenlemeler içeren kapsamlı ekonomik reform paketi, bu avantajlarımızı daha etkin şekilde değerlendirmemize önemli katkılar sağlayacaktır. Öte yandan, firmalarımızın geleneksel olarak rekabet ettiği fiyat, kalite ve hız unsurlarına son dönemde ‘’Güven Rekabeti’’ faktörü de eklendi. Türkiye; güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, genç ve nitelikli iş gücü ile uluslararası yatırımcılar açısından güvenilir bir ortak ve istikrarlı bir yatırım merkezi olarak öne çıkıyor. Bu durum, ülkemize küresel rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümünde, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyor; ülkemizin hedefl eri doğrultusunda daha güçlü, daha müreff eh ve daha dirençli bir Türkiye için üretmeye, yatırım yapmaya ve çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI MUHAMMET ÖZTÜRK:

Milli irade ile güçlenen Türkiye, ihracatla büyüyor

15 Temmuz 2016 birlik, beraberlik ve dayanışmanın tarihe altın harfl erle yazıldığı unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Bugün geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki güçlü bir devletin ve güçlü bir demokrasinin en önemli dayanaklarından biri, güçlü bir ekonomidir. Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan ve ihracatla dünya pazarlarında rekabet eden bir Türkiye, ekonomik bağımsızlığını da sağlam temeller üzerine inşa etmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz; yüksek katma değerli üretimle, inovasyon odaklı sanayiyle ve güçlü ihracat altyapısıyla Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu daha da ileri taşımaktır.

Bu hedefe ulaşmanın yolu ise birlikten, ortak akıldan, demokrasiye olan bağlılıktan ve üretimden geçmektedir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu kararlılık ve dayanışma ruhu, ekonomik alandaki başarılarımızın da en önemli ilham kaynaklarından biridir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı, demokrasimiz ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, üretmeye ve ihracatla ülkemize değer katmaya devam ettiğimiz sürece Türkiye'nin her alanda daha güçlü yarınlara ulaşacağına yürekten inanıyorum.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ:

Ortaya konulan milli birlik ruhu, ülkemizin en büyük gücü olmaya devam etmektedir

15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf etmiş, birlik ve beraberlik içinde tüm dünyaya örnek olacak tarihi bir destan yazmıştır. O gece ortaya konulan milli birlik ruhu, ülkemizin en büyük gücü olmaya devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedefl erine ulaşmanın yolu, yüksek katma değerli üretimden, teknoloji odaklı yatırımlardan ve küresel rekabet gücümüzü artırmaktan geçmektedir. Kayseri Sanayi Odası olarak sanayimizin dönüşümünü desteklemeye, üyelerimizin rekabet gücünü artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY:

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum

FETÖ/PDY ihanet şebekesi ve onların küresel iş birlikçileri tarafından milli irademize, demokrasimize ve devletimizin bekasına yönelik gerçekleştirilen alçak kalkışmanın üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz; kendi vatandaşına silah doğrultacak kadar gözü dönmüş hainlere karşı, yüce Türk milletinin çıplak elleriyle, sarsılmaz imanıyla ve vatan sevgisiyle kazandığı şanlı bir zaferdir. O karanlık gecede Kayseri, yüz binlerce vatan sevdalısıyla Cumhuriyet Meydanı’na akın etmiş, günlerce süren 'Demokrasi Nöbetleri' ile iradesine siper olmuştur. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Kayseri Ticaret Odası ve iş dünyası temsilcileri olarak, o gece meydanlarda tuttuğumuz demokrasi nöbetini bugün fabrikalarımızda, ticarethanelerimizde, AR-GE merkezlerimizde üretim nöbeti olarak sürdürüyoruz. Ekonomimizi büyüterek, istihdamı artırarak ve ihracat rekorları kırarak demokrasimizi de taçlandırıyoruz. 15 Temmuz’un 10. yılında bir kez daha haykırıyoruz: Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde, demokrasimizin ve ekonomimizin yılmaz bekçileriyiz.

KAYSERİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (KESOB) BAŞKANI ŞEYHİ ODAKIR:

Milletimizin bayrak sevgisi, memleket tutkusu üstün gelmiştir

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü mensuplarınca ve dış bağlantılarının destekleriyle yapılmaya çalışılan darbe girişimi, milletimizin vakur duruşuyla ve ferasetiyle, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla, milletin ordusu, polisi güvenlik güçleriyle bir arada omuz omuza durmasıyla akamete uğratıldı. Milli iradeye karşı düzenlenmiş olan bu hayasızca saldırıda milletimiz, sokaklara meydanlara çıkmış göğsünü siper etmiş, canı kanı uğruna itiraz etmişti. Ülkemizin, milletimizin bayrak sevgisi, memleket tutkusu, kırmızı çizgisi olan vatanının haince kuşatılmaya çalışılmasına üstün gelmiştir. Girişimin 10’uncu yıldönümünde hayatını vatanı uğrunda gözünü kırpmadan veren şehitlerimiz yad ediyoruz, gazilerimizi anıyoruz.”