İş dünyasından ortak mesaj! TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı lanetlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Saldırı ile bölgede çatışma sesleri duyulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu duyurdu.

İş dünyasının temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun." ifadesini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Milletimizin başı sağ olsun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını, terörle mücadelede devletin sonuna kadar yanında olacaklarını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

"Milletimizin birliği hiç bir zaman kırılmayacak"

Alçak saldırının sadece savunma sanayisine değil, aynı zamanda ülkenin güvenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılmış bir saldırı olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu tür saldırılarla ülkemizi zayıflatmaya çalışan karanlık güçler, şunu bilmelidir ki milletimizin birliği, beraberliği ve direnci, hiçbir zaman kırılmayacak, aksine bu tür haince girişimler karşısında daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Bedelini en ağır şekilde ödeyecekler

"Patlama ve çatışmalarda hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve TUSAŞ ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Üretim gücümüzü sekteye uğratmaya teşebbüs eden, ülkemize ve savunma sanayimize zarar veren hainler, bu girişimlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Milletimizin başı sağ olsun."

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Milletimizin başı sağ olsun

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise sosyal medya paylaşımında, "Savunma sanayimizin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.