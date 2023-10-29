İş dünyasının duayenleri ikinci yüzyıl vizyonlarını EKONOMİ için kaleme aldı

Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ileri uygarlık yolunda 100. yılını geride bırakırken, yıkılmış bir yapının üzerinde kurulan Türk ekonomisi de dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz yüzyılda ekonominin gelişimine katkı sunan Türkiye'nin duayen iş insanları, ikinci yüzyıl için belirledikleri rotayı ve vizyonlarını, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı.

Aralarında, Rahmi Koç, Güler Sabancı, Tuncay Özilhan, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Zorlu, Aydın Doğan, Zeynep Bodur Okyay, Abdulkadir Konukoğlu, Şekib Avdagiç, Erdal Bahçıvan, Fuat Tosyalı, Murat Ülker, Ömer Koç, Ahmet Eren, Mustafa Gültepe, Nail Olpak, Nihat Özdemir, Nilgün Keleş, Erol Bilecik, Ramazan Kaya, Cem Boyner, Mahmut Asmalı, Vahap Küçük, Alpaslan Çakar gibi önemli isimlerin bulunduğu iş dünyasının duayenleri ekonominin 100 yılını ve geleceğini değerlendirdi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, yazısında her türlü badireye rağmen geride kalan asırda büyük mesafeler katedildiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ikinci yüzyılının daha görkemli olacağını düşündüğünü ifade etti. Koç, "Zira büyük Atatürk'ün 'bütün ümidim' dediği Türk gençliğine güveniyorum. Bu vatan hepimizindir ve Cumhuriyetimizin değer ve erdemlerini, erezyona uğratmadan güçlendirmek görevimizdir" dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiği yazısında, 100 yaşındaki Cumhuriyet'in 98 yılında ülkeye hizmet ettikleri aktardı. Sabancı, "Bizim için Cumhuriyet, bitmek tükenmek bilmeyen muasır medeniyet yolculuğudur. Kıymet bilmektir. Yeniliğe açık olmaktır. Durduğun yerle yetinmemektir. Kendinle yarışmaktır. Hudutsuz düşünmektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ikinci yüzyıl için Türkiye'nin en önemli meselesinin eğitim olduğunu aktardığı yazısında, "Biz Anadolu Grubu olarak Atatürk'ün 'en büyük hazine olarak nitelendirdiği Anadolu'dan aldığımız güçle; Anadıolu insanına ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda paydaşlarımıza daha iyisini sunmak üzere durmaksızın çalışmaya, Cumhuriyet ilkeleri ile aynı çizgide ilerlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Yazısında, "Yeni modelin lokomotifi olacak bir eğitim reformu, dengeli ve hızlı büyümeyi güvenceye alacaktır" diyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin en temel özelliği, çağın gereklerini yerine getiren bir bilim ve eğitim sistemine özel önem vermesiydi. Çağdaş eğitim konusundaki bu duyarlılığı sürdürmenin bugün de ortak sorumluluğumuz olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, "Cumhuriyet'in bir yaş küçük kardeşi olan Türkiye İş Bankası, kurucsunun iktisadi bakımdan ileri görüşlülüğünün başlı başına bir ispatıdır" diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik vizyonunun önemine dikkat çektiği yazısında şunları söyledi: "Atatürk'ün iktisadi vizyonunun yalnızca milli menfaati değil, bütün ulusların refahını ve kalkınmasını gözeten evrensel bir düşünce sistemi olduğunu unutmamalıyız."

"Cumhuriyeti attığımız her adımda yaşatacağız" diyen Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet değerlerini en derinden hissederek aynı heyecanla yürüme azmini koruyacaklarını söyledi. Yazısında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının Türkiye ekonomisi açısından kaldıraç olacağına değinen Okyay, yatırımlarının süreceğine dikkat çekti.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, bilimin önceliğinde teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılda somut örnekleri görülen ileri teknoloji yatırımlara ağırlık vermesi gerektiğini söyleyen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Eğitimde fırsat eşitliği, kadınların ekonomik özgürlüğü ve iş gücüne katkısı konusunda daha çok çalışmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına girebilecek güçle başladıklarını anlatan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise yazısında son ekonomik gelişmeleri kaleme aldı. Avdagiç yazısında, "Türk iş dünyasının her bir mensubuna Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, 100 yıllık kazanımlarının üzerine nice yüzyıllık kazanımlar ekleme ve Türkiye'yi gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokma görevi düşüyor. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Cumhuriyet'in toplumun tüm kesimlerinin refahı huzuru ve nihayetinde mutluluğunun teninatı olduğuna dikkat çektiği yazısında özetle şunları ifade etti: "Cumhuriyet bir aydınlanma ve medeniyet projesidir., baskıya ve emperyalist devletlerin tahakküm ve zorbalığına bir başkaldırıdır. Ortaçağ zihniyetine, cehalete ve yobazlığa karşı bir direniştir. İnsana, bireye ve kadına saygı demektir."

"Çok çalışmamız lazım çok. Ancak o zaman yeni yüzyılımız muhteşem olur" diyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yazısında eğitimin öndemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İkinci yüzyılda tüm eğitim seviyelerinde müfredatı geliştirerek, eğitimin niteliğini artırmamız, çağın getirdiği yeni mesleklere uygun insanlar yetiştirmemiz gerekiyor."



"Dünyanın önde gelen yeşil çelik üreticilerinden biri olmamızda en büyük pay Cumhuriyetimizin yarattığı zihniyet değişimidir" diyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken kendimize koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde ve dünyada örnek işlere imza atmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, "Cumhuriyet'in bize kazandırdıklarını ancak onu yaşatarak çok çalışarak geriye ödeyebiliriz" başlıklı yazısında şunları kaleme aldı: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da kurucumuz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek, ülkemizi hep daha ileri taşımak için yürüyeceğiz."

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzdeki yüzyılın gerçek anlamıyla Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyoruz" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payı her yıl daha da artırdığına değindi. Olpak, "Biliyoruz ki, bugün risk veya tehdit olarak görülen gelişmeler önümüzdeki dönemde ülkemizin hedeflerine ulaşması için istifade edeceği yeni fırsatlar olarak karşımıza çıkacak" dedi.

Dijitalleşmenin Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olması gerektiğine değinen Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ise şunları yazdı: "Dünyada her alanda dijitalleşme başladı. Uzay çalışmalarını, insansız hava araçlarını, elektrikli otomobilleri konuşur hale geldik. Dünya değişti, Türkiye de bu değişime ayak uydurdu" yorumunu yaptı.

Küresel markaların Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, yazısında tekstil sektörünün Cumhuriyet sonrası yaşadığı gelişime dikka çekti. Küçük, "Tekstil sektörü Türkiye'nin lokomotif gücü olarak bu vizyonu kararlılıkla hayata geçirmeli, yenilikçi iş modellerinden Ar-Ge yatırımlarına, yeşil dönüşümden müşteri deneyimine her alanda uluslararası rekabet gücünü artırmalı" ifadelerini kullandı.