  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İŞ GYO, dev AVM'nin üstünde olduğu arsayı satışa çıkardı
Takip Et

İŞ GYO, dev AVM'nin üstünde olduğu arsayı satışa çıkardı

İŞ GYO, Esenyurt'ta bulunan Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin arazisini 2. 7 milyar liraya satılığa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İŞ GYO, dev AVM'nin üstünde olduğu arsayı satışa çıkardı
Takip Et

Türkiye İş Bankası'nın sahibi olduğu İş GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Esenyurt’ta üzerinde Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu arsayı satacağını duyurdu. Sözleşme gereği ön alım hakkı Alman menşeili İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin sahibi Ece firmasına tanındı.

İş GYO, ön alım hakkı çerçevesinde 2.711.908.000 TL + KDV satış bedeliyle önce İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye teklif sunacak. Aynı arsanın bitişiğindeki iki parsel de 15.365.000 TL + KDV bedelle önce aynı şirkete teklif edilecek.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Avrupa’da 200’ü aşkın alışveriş merkeziyle faaliyet gösteren Alman ECE Marketplaces’in iştiraki olan ECE Türkiye (İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş) Marmarapark'ın 70 yıllığına sözleşmeli kiracısı durumunda. İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.’nin İş GYO’nun teklifini değerlendirmek için bir ay süresi bulunuyor.

Kahve fiyatlarındaki artış durmuyor: 10 yılın zirvesi aşıldı!Kahve fiyatlarındaki artış durmuyor: 10 yılın zirvesi aşıldı!Küresel Ekonomi
Doğalgaz faturasını düşürmek için en etkili 6 yöntem: Kara kış gelmeden öğrenmeniz gerekiyorDoğalgaz faturasını düşürmek için en etkili 6 yöntem: Kara kış gelmeden öğrenmeniz gerekiyorEkonomi
Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapak çilesi! Kaçıran 100 TL ek ücret ödüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapak çilesi! Kaçıran 100 TL ek ücret ödüyor
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bekir Başevirgen: Sebze ve meyveyi taneyle alma dönemi başladı
Bekir Başevirgen: Sebze ve meyveyi taneyle alma dönemi başladı
8 kentte eş zamanlı operasyon: 278 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandıran 20 şüpheli gözaltında!
8 kentte eş zamanlı operasyon: 278 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandıran 20 şüpheli gözaltında!
Yargıtay onadı: İş seyahati bahanesiyle aileyi ihmal etmek boşanma sebebi
İş seyahati bahanesiyle aileyi ihmal etmek boşanma sebebi
Azerbaycan, İsrail'e uçuşlarını durdurdu
Azerbaycan, İsrail'e uçuşlarını durdurdu