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İş insanı Beyhan Benardete’nin otopsisi tamamlandı: İşte muhtemel ölüm sebebi

Bodrum’daki villasında hayatını kaybeden Beyhan Benardete’nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından oğlu Adilcan Benardete tarafından teslim alındı. İlk tespitler beyin kanamasını işaret ediyor ancak kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Uçakla İstanbul’a getirilen Beyhan Benardete için yarın Cuma namazının ardından Bebek Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Beyhan Benardete Mevlanakapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Haber Merkezi
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İş insanı Beyhan Benardete’nin otopsisi tamamlandı: İşte muhtemel ölüm sebebi
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İş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete, Bodrum'daki evinde ölü bulundu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Beyhan Benardete’ye Muğla Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. Yakınları kalp krizinden şüpheleniyordu ancak ilk tespitlere göre ölüm nedeni beyin kanaması geçirmesiydi.

Kesin ölüm nedeni uzmanların incelemesi sonucu hazırlanacak otopsi raporuyla belli olacak.

Cenaze töreni Bebek'te

Beyhan Benardete’nin cenazesi otopsinin ardından oğlu Adilcan Benardete tarafından teslim alındı.

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre, uçakla İstanbul’a getirilen Beyhan Benardete için yarın, çok sevdiği Bebek’te cenaze töreni düzenlenecek. Cuma namazının ardından Bebek Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Beyhan Benardete Mevlanakapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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