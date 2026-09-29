İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı: Mal varlığına el kondu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında çok sayıda alım-satım bildirimi bulunan Cengiz Avcı mercek altına alındı.

Avcı’nın, son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hisselerindeki işlemlerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi.

12 milyar TL'yi nakde çevirip yurt dışına çıktı

Elde edilen kazancın yaklaşık 12 milyar TL’lik bölümünün aynı süreçte nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi.

İşlemlerin ardından yurt dışına gittiği ve halen Türkiye dışında olduğu saptanan Avcı hakkında savcılık talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca Avcı’nın mal varlığına yönelik tedbir kararı uygulandı.

Karar doğrultusunda şüphelinin banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz malları ile tespit edilen diğer tüm mal varlığı değerlerine el konuldu.

İncelemelerde, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlığı bulunduğu belirtildi.