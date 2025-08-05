İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts’ın sahibi iş insanı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova’dan yatıyla Mikonos’a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Validen açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.