  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Takip Et

İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu

İş insanı Halit Yukay’a ait lüks yat, Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Kaybolan Yukay için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts’ın sahibi iş insanı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova’dan yatıyla Mikonos’a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu - Resim : 1

Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu - Resim : 2

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Validen açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

 

En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadıEn pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadıEğitim

 

Bu bölümlere girmek için derece yetmedi! İşte en yüksek sıralama ile öğrenci alan üniversiteler...Bu bölümlere girmek için derece yetmedi! İşte en yüksek sıralama ile öğrenci alan üniversiteler...Eğitim

 

 

Gündem
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İmralı Adası’nda 'Anıt Mezar' yapılacak: İşte maliyeti...
İmralı Adası’nda 'Anıt Mezar' yapılacak: İşte maliyeti...
CHP'li Emir: Herkesin içi rahat olsun CHP'nin olduğu komisyonda anayasa tartışması yapılmayacak
CHP'li Emir: CHP'nin olduğu komisyonda anayasa tartışması yapılmayacak
Türkiye’de 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Kurtalan 45,3 dereceyle zirvede
Türkiye’de 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Kurtalan 45,3 dereceyle zirvede
İETT’den 'personel artışı' iddialarına yalanlama
İETT’den 'personel artışı' iddialarına yalanlama
Fındık alım fiyatlarına CHP'li vekillerden tepki: Üreticiyle dalga geçiliyor
Fındık alım fiyatlarına CHP'li vekillerden tepki: Üreticiyle dalga geçiliyor