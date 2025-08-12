İş insanı Halit Yukay ile ilgili yeni detay! Çarpışma anında Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşuyordu

Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay’ın kullandığı teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tekne üzerinde belirlenen beyaz renkli sürtünme izlerinin, çarpıştığı değerlendirilen gemiye ait olduğu belirlendi.

Canlı emaresi görmediği için seyrine devam etti

Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi. Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından aldığı bilgide şu detaylar yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturma başlatıldı

Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'a ait Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine Türk vatandaşı C.T.'nin kaptanlığını yaptığı Türk bandıralı geminin, söz konusu tekneye çarptığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturma başlatıldı.

"Geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüm"

Tutuklanan gemi kaptanı C.T. alınan ifadesinde; Çanakkale'den Kocaeli'ye seyir halindeyken olay günü saat 17.10 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, bu parçaların arasından geçtiğini, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi.

Geminin baş kısmında sürtünme izleri bulundu

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelinin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, Graywolf isimli tekne parçaları üzerinde kendisine ait olmayan beyaz renkte sürtünme izleri tespit edildiği belirlendi. Genç işadamı Halit Yukay, Yunan eşi Rania Stypa ile... Çiftin bir çocukları vardı.

İş insanıyla son konuşan Kıvanç Tatlıtuğ

Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce işadamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.

Geçen günlerde başarılı iş adamının arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin olay yerinde Tatlıtuğ'a yardımcı oldu.Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Yukay'ın teknelerinden birini satın almış ve işadamıyla sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti.