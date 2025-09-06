  1. Ekonomim
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan acı veda...

Teknesi Yalova'dan Bozcaada'ya giderken parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimler törene katılırken, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı.

İş insanı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatlıtuğ, taziyelerini Yukay ailesine iletti.

Halit Yukay'a acı veda! 

Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cansız bedeni 30 gün sonra bulundu 

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay tabutunun başından ayrılmadı

Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

