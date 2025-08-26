İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşma çalışması geçici olarak durduruldu

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, deniz dibinde bulunan ve iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşma çalışmaları, olumsuz hava şartları nedeniyle askıya alındı.

Sert rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle dalış yapılamadı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen operasyonda, dalış ekipleri sabah saatlerinden itibaren hazır bulundu. Ancak sert rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle 68 metre derinlikteki alana güvenli dalış yapılamadı. Çalışmaların hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlatılacağı bildirildi.

Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG IŞIN (A-583) kurtarma ve yedekleme gemisi ile bir sahil güvenlik botunun konuşlandırıldığı öğrenildi. Olumsuz deniz koşullarının düzelmesinin ardından operasyonun yeniden başlatılacağı bildirildi.