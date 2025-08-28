  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti

Türk iş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve eşi Zeynep Akçakayalıoğlu'nu derin bir acı sardı. Çiftin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentindeki evinde yaşamını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring’in kurucu ortağı Zeynep Akçakayalıoğlu ile eşi Hakan Kayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu yaşamını yitirdi.

ABD’nin Miami şehrinde yaşayan Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümü, ailesi ve dostlarını derinden sarstı. Chicago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler alanında eğitim gören Akçakayalıoğlu, yakın zamanda Miller Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına başlamıştı.

Cenaze programı belli oldu

Diğer taraftan genç kadının cenazesinin bugün ABD’den İstanbul’a getirileceği belirtildi. Cenaze töreni 29 Ağustos Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrasında gerçekleştirilecek ve defnedileceği yer Ulus Mezarlığı olacak. Akşam saat 19:00’da Beykoz’da dua programı düzenlenecek.

İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti - Resim : 1

Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatı nedeniyle ailesi adına verilen ilanda şu ifadeler yer aldı:

"ACI KAYBIMIZ

Ailemizin kıymetlisi, Canımız Defne'miz

Zeynep & Hasan Akçakayalıoğlu'nun biricik kızı, Melis Akçakayalıoğlu & Nazlı ve Raşit Müftüoğlu'nun can kardeşi Semra & Gürbüz Tümay'ın değerli torunu Melisa Müftüoğlu'nun biricik teyzesi

Murat Tümay, Banu Vargi, Efe Akçakayalıoğlu'nun yeğeni Ela Tümay & Emirhan Tümay'ın sevgili kuzeni

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'nu

zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Seni sonsuza kadar kalbimizde yaşatacağız Defne'miz.

AİLESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6. yılında andıCumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6. yılında andıGündem

 

Halk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyorHalk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyorŞirket Haberleri

 

 

Gündem
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu
BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu
Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi
Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi
Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecek
Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6. yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6. yılında andı