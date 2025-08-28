İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti
Türk iş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve eşi Zeynep Akçakayalıoğlu'nu derin bir acı sardı. Çiftin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentindeki evinde yaşamını kaybetti.
Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring’in kurucu ortağı Zeynep Akçakayalıoğlu ile eşi Hakan Kayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu yaşamını yitirdi.
ABD’nin Miami şehrinde yaşayan Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümü, ailesi ve dostlarını derinden sarstı. Chicago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler alanında eğitim gören Akçakayalıoğlu, yakın zamanda Miller Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına başlamıştı.
Cenaze programı belli oldu
Diğer taraftan genç kadının cenazesinin bugün ABD’den İstanbul’a getirileceği belirtildi. Cenaze töreni 29 Ağustos Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrasında gerçekleştirilecek ve defnedileceği yer Ulus Mezarlığı olacak. Akşam saat 19:00’da Beykoz’da dua programı düzenlenecek.
Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatı nedeniyle ailesi adına verilen ilanda şu ifadeler yer aldı:
"ACI KAYBIMIZ
Ailemizin kıymetlisi, Canımız Defne'miz
Zeynep & Hasan Akçakayalıoğlu'nun biricik kızı, Melis Akçakayalıoğlu & Nazlı ve Raşit Müftüoğlu'nun can kardeşi Semra & Gürbüz Tümay'ın değerli torunu Melisa Müftüoğlu'nun biricik teyzesi
Murat Tümay, Banu Vargi, Efe Akçakayalıoğlu'nun yeğeni Ela Tümay & Emirhan Tümay'ın sevgili kuzeni
DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'nu
zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Seni sonsuza kadar kalbimizde yaşatacağız Defne'miz.
AİLESİ"