İş insanı İnan Kıraç 87 yaşında evlendi

İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlendi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.

Emine Alangoya, yaklaşık 52 yıl boyunca Koç Holding’in finans grubunda çalıştı. Emine Alangoya, şu anda İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.

Bir süre önce İnan Kıraç’ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ve başta kızı İpek Kıraç olmak üzere bir çok insanla arasının bozulmasını isim vermeden Emine Alangoya’ya bağlayan Can Kıraç, geçtiğimiz aylarda sosyal medyasından ağabeyi İnan Kıraç’a yönelik olarak şu iddiada bulunmuştu:

“Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak "esef" ediyorum.”