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İş insanı İnan Kıraç'ın evlilik davası ertelendi

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, sulh hukuk mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi.

Haber Merkezi
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İş insanı İnan Kıraç'ın evlilik davası ertelendi
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Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı vermesi üzerine duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği öğrenildi.

Dava süreci

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.

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