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İş insanı İrfan Orakçığlu hayatını kaybetti

Orka Holding yönetimindeki İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği bildirildi. Orakçıoğlu’nun kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.

Haber Merkezi
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İş insanı İrfan Orakçığlu hayatını kaybetti
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Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Orakçıoğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

İrfan Orakçıoğlu kimdir?

İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğenidir. Orka Holding bünyesinde 2004'ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldu.

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