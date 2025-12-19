İş insanı Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü ve kamuoyunda "ünlülerin uyuşturucu ağı" olarak anılan soruşturma kapsamında, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulmasına karar verildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Garipoğlu hakkında uyuşturucu ticaretinin finansmanı ve suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı kuvvetli şüpheler bulunuyor. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma (TCK 190) ile uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma (TCK 191) maddeleri doğrultusunda işlem yapıldı.

Savcılık talimatıyla Garipoğlu’na ait banka hesapları, taşınmazlar ve şirket ortaklık payları donduruldu. Alınan kararın, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik olduğu belirtilirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarda yeni isimleri ve bağlantıları kapsayacak şekilde genişleyebileceği ifade edildi.