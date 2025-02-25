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İş insanı Kazım Sertdemir ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden Gürdemir Plastik Baskı Ambalaj Sanayi'nin kurucusu Kazım Sertdemir ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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İş insanı Kazım Sertdemir ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
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Gürdemir Plastik Baskı Ambalaj Sanayi kurucusu ve Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir İzmir'de trafik kazası geçirdi.  Sertdemir çifti, kazada hayatını kaybetti.

Kazanın, direksiyon başında bulunan Mehmet Kazım Sertdemir’in kalp krizi geçirmesi sonucunda aracın hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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