İş insanı Musa Toykar yangın merdiveninde ölü bulundu

Şişli’de bir sitede yaşayan 47 yaşındaki iş insanı Musa Toykar, evinin yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü halde bulundu. Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir yıl önce Aydın’dan İstanbul’a taşınan Toykar, söz konusu sitede yaşamaya başlamıştı.

Cansız bedeni yangın merdiveninde bulundu

Babasından uzun süre haber alamayan oğlu Mustafa Kerem Toykar (23), iki gün önce İstanbul’a geldi. Daireye giren genç, babasını evin içinde bulamayınca durumu kontrol etti. Yapılan aramada, Musa Toykar’ın cansız bedeni yangın merdiveninde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Toykar’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar’ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Musa Toykar bulunamadı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Evde yaşamaya devam eden Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar’ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Musa Toykar’ın 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Toykar’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.