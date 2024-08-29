  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İş insanı Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Takip Et

İş insanı Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya 85 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş insanı Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Takip Et

Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya 85 yaşında hayatını kaybetti. 1939 Trabzon doğumlu olan Mustafa Kaya, aynı zamanda Kayalar Plastik ve Kayalar Şirketler Grubu’nun da yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyordu.

Aile vakfı olan Kutlu Bilgi Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaya, ayrıca kurucusu olduğu Maçka Sağlık Meslek Lisesinin de Onursal Başkanı’ydı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kaya’nın da babası olan Mustafa Kaya’nın 1950’li yıllarda Trabzon’dan İstanbul’a gelerek, 1957 yılında kurduğu Kayalar firması, endüstriyel mutfak sektöründe Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olurken, ürettiği ürünleri 5 kıtaya ihraç ediliyor. Mustafa Kaya’nın cenazesi 30 Ağustos’ta Ataköy 5’inci Kısım Camisi’nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı’na defnedilecek.

Gündem
Uyuşturucu alan pilot, halüsinasyon görünce uçağı düşürmeye çalıştı
Uyuşturucu alan pilot, halüsinasyon görünce uçağı düşürmeye çalıştı
Metroda saç tokası satan çocuğu döven kişi gözaltına alındı
Metroda saç tokası satan çocuğu döven kişi gözaltına alındı
KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak
KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım
Tatilde güneşlenirken kafasına baca düşen kadın yaşamını yitirdi
Tatilde güneşlenirken kafasına baca düşen kadın yaşamını yitirdi
CHP'li Adıgüzel'in yürüyüşüne ilginç destek: Fındığı tabuta koydu
CHP'li Adıgüzel'in yürüyüşüne ilginç destek: Fındığı tabuta koydu