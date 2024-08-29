İş insanı Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya 85 yaşında hayatını kaybetti. 1939 Trabzon doğumlu olan Mustafa Kaya, aynı zamanda Kayalar Plastik ve Kayalar Şirketler Grubu’nun da yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyordu.

Aile vakfı olan Kutlu Bilgi Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaya, ayrıca kurucusu olduğu Maçka Sağlık Meslek Lisesinin de Onursal Başkanı’ydı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kaya’nın da babası olan Mustafa Kaya’nın 1950’li yıllarda Trabzon’dan İstanbul’a gelerek, 1957 yılında kurduğu Kayalar firması, endüstriyel mutfak sektöründe Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olurken, ürettiği ürünleri 5 kıtaya ihraç ediliyor. Mustafa Kaya’nın cenazesi 30 Ağustos’ta Ataköy 5’inci Kısım Camisi’nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı’na defnedilecek.