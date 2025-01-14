İş insanı Sadettin Saran'a milyonluk fatura: S Sport'a 'bahis' cezası kesildi

Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında futbol maç yayınları incelemeye alındı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Saadettin Saran'ın sahibi olduğu dijital yayın platformu S Sport'un YouTube'daki maç özeti incelemeye alındı.

S Sport'un Youtube'da yayınlanan maçlarında bahis tespit edildi

Buna göre kanalın Serie A'da Juventus ile Parma arasında oynana ve 2-2 biten mücadelenin özet görüntülerinde 'bahis' reklamı yaptığı tespit edildi.

Şirketten yapılan savunmada ise içeriğin yayıncı kuruluş tarafından tüm ülkelere gönderildiği ve tanıtımların Türkiye'ye yönelik olmadığı ifade edildi.

Ancak kurulun değerlendirme yazısında suç olan söz konusu bahis reklamlarının müsabakanın orijinalinde yer alabilecek nitelikte olmadığı gibi müsabakanın yapıldığı ülkede yasal olmasının dahi anılan tanıtımların yayımlanmasına gerekçe gösterilemeyeceği vurgulandı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre tanıtımlarda "Türk Devi Extrabet" ifadeleriyle birlikte "Türk bayrağı" görseline yer verildiğine dikkat çekilen değerlendirmede buna legal olduğu izlenimi verildiği ve "orijinal yayına sonradan giydirilmiş olan reklamların" sosyal medya platformlarında özet görüntülerle daha çok kişiye ulaştırılabildiği belirtildi.

"Tüketicileri teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte"

Değerlendirme yazısında ayrıca, içerikte yer alan ifadelere 'müdahale edilebileceğinin' de altı çizilirken yasa dışı bahis reklamlarına yer verilmeye devam edildiği ifadeleri yer aldı.

İnceleme sonucunda tanıtımların futbol izleyicisinin merakını uyandıran, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu ifade edildi.

Tanıtımların ilgili madde hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle S Sport'u bünyesinde barındıran 'Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'ye 6 milyon lira idari para cezası verildi. Kurul tarafından anılan reklamları durdurma kararı da verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Sadettin Saran ifade vermişti. Saran hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti.