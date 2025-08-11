  1. Ekonomim
Türkiye'nin en büyük süt üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının kurucu ismi Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

İş insanı Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti
Türkiye'nin en büyük süt üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının kurucu ismi Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Şirketin Onursal Başkanı da olan Tahsildaroğlu'nun cenaze töreni yarın saat 12:00’de Bayramiç’teki fabrikada yapılacak. Ünlü iş adamı 11 Ağustos Pazartesi ise ikindi namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu, Selman Tahsildaroğlu için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Gastronomi ve mutfak dünyasına katkılarıyla iz bırakan merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Tahsildaroğlu ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

