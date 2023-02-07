İş insanının feryadı: Acil bu şehre yardım edin

İSTANBUL/EKONOMİ

Deprem felaketi sonrası yaşamla mücadele devam ediyor. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda yıkılan binanın bulunduğu deprem bölgesinde çalışmaları iş makinelerinin de yardımıyla aralıksız sürdürüyor.

Ancak bazı bölgelerde ‘feryat’ sesleri gelmeye devam ediyor. Bölgenin önemli iplik tesislerinden Narteks’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı da bu isimlerden biri.

Felaketi Kahramanmaraş’ta yaşayan Narlı, iş dünyasının da yardım elini uzatmasını istedi. Cebindeki son bisküviyi emniyet mensupları ile paylaştıklarını dile getiren Narlı, iş dünyasına seslenerek, “Şu an emniyetin önündeyim. Emniyetin içindeki çocuklar bile 2 gündür aç, susuz perişan. Ben cebimdeki krakeri ikram ettim o çocuklara. Türkiye’deki iş insanlarına sesleniyorum. Yardım elini uzatsınlar. Acil bu şehre yardım edin, insanlar çok perişan. Yazık, günah. Çok üzülüyoruz. Emniyetin personeli bile iki gündür ağzına bir şey koymadı. Ben şeker hastasıyım cebimdeki son bisküviyi o üç kişi ile paylaştım. İş iş adamlarına sesleniyorum Kahramanmaraş’a yardım elini uzatsınlar, hızlı destek gelsin. Hiçbir destek yok. Devlet burada sağ olsun ama ne hikmetse kumanya yok” açıklamasını yaptı.