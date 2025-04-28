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İş insanlarına vize kolaylığı iddiası: Kıbrıs Rum gemilerine liman açılacağı haberleri yalanlandı

Kıbrıs Rum medyası, Türk limanlarının AB vizelerinin kolaylaştırılması karşılığında Kıbrıs Rum gemilerine açılacağı yönündeki haberlerin "hayali" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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İş insanlarına vize kolaylığı iddiası: Kıbrıs Rum gemilerine liman açılacağı haberleri yalanlandı
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Türkiye, iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Türk limanlarının Kıbrıs Rum gemilerine açılacağı iddialarını pazartesi günü yalanladı.

İddialar hayal ürünüdür

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X.Güney'deki haberine ilişkin, "Rum basınında yer alan, iş adamlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında limanlarımızın Rum gemilerine açılacağı yönündeki iddialar hayal ürünüdür" dedi.

Türkiye BM'nin adayı birleştirme planını reddetmişti

Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin komşusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) görmezden gelerek tüm adanın hükümeti gibi davranmasına itiraz ediyor. 2004'teki bir referandumda, Kıbrıs Rum Yönetimi, yönetimin aynı yılın ilerleyen zamanlarında AB'ye katılmasından hemen önce, BM'nin adayı birleştirme planını reddetti ve sahte bir şekilde tüm adayı temsil ettiğini iddia etti.

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