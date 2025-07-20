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İş makinesi sahilde güneşlenen kadını ezdi, operatör tutuklandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde dinlenen kadın, temizlik yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesi operatörü tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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İş makinesi sahilde güneşlenen kadını ezdi, operatör tutuklandı
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Kastamonu'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Abana ilçesinde sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadının hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı.

İş makinesi operatörü ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Morgda yapılan parmak izi incelemesiyle hayatını kaybeden kadının 65 yaşındaki Nergiz Acar olduğu tespit edildi. Nergiz Acar'ın morgdaki otopsi işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Operatör tutuklandı

Kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesinin operatörü T.Ş.G. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.Ş.G. tutuklandı.

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