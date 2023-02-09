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İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar İskenderun'a ulaştı

TCG Bayraktar askeri gemisiyle afet bölgelerine sevk edilmesi için Hatay'ın İskenderun ilçesine iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları getirildi.

Haber Merkezi
AA
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bu bölgelere askeri gemilerle yardım sevkiyatı yapılıyor.

İş makinesi, giyim, gıda, sağlık ekipmanlarının yanı sıra çok sayıda yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar, İskenderun Limanı'na geldi. Gemiden indirilen iş makineleri ve yardım malzemeleri, afet bölgelerine sevk edildi.

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