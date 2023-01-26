İş yeri kiralarının sabitlenmesi için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Meclis Başkanlığına sunduğu Türk Borçlar Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle, iş yeri, ofis, vakıflara ait taşınmazlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetindeki yerlerin kira sözleşmelerinde artış oranının, 31 Aralık 2023'e kadar yüzde 30 olarak uygulanması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, söz konusu iş yerleri ve ofislerin kiralarına yüzde 300'ü bulan zamların, zor günler geçiren esnafın belini iyice büktüğü belirtildi.

Yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarına girdi maliyetlerinin yüksek olması da eklendiğinde "esnafın nefes alamaz duruma geldiği" ifade edilen gerekçede, "İş yeri sahiplerinin yüksek kira artış talepleri, iş yeri sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirmektedir. İş yerleri ve ofislerin kira artış oranlarının belirli bir süre sınırlandırılması esnafı ekonomik olarak rahatlatacak." denildi.