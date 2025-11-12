İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan binden fazla temizlik işçisi için kura çekimi yapılacak. Detaylar haberimizde…

İSCİSONUC SAĞLIK GOV TR GİRİŞ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılan sürekli işçi alımı kapsamında “temizlik görevlisi” ve benzeri pozisyonlara ilişkin kura sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kuraya dair resmi sorgulama ekranı üzerinden asil ve yedek adaylar listesine ulaşılması mümkün hale geldi.

Sonuçları Sorgulama Adımları

Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, öncelikle https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresine giriş yapmalı.

Siteye ulaşıldığında, “TC Kimlik No”, “Baba Adı”, “Cilt No” ve “Doğum Yılı” gibi istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi gerekiyor.

Gerekli bilgiler girildikten sonra “Kontrol Et” butonuna basılarak asil veya yedek aday olup olmadığı görüntülenebilir.

Ayrıca ilan edilen kura çekimi tarihi itibarıyla adaylar, asil ve yedek listelerinin açıklandığını resmi siteden takip edebilirler.

Duyurulan Tarih ve Detaylar

Kura çekim işlemi, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 10.30’da gerçekleştirildi.

Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarında alım yapıldı. Kura sonuçları, aynı günün akşamı ya da ertesi gün itibarıyla resmi internet sayfasında yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da başladı ve sona erdi. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştirildi. Başvuru sahipleri, kura çekimini Bakanlığın YouTube hesabından takip etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimine ilişkin duyuru yayımlandı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları aynı gün saat 17.00’den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ayrıca öğrenilebilecek. İsim listesi asıl ve yedek aday şeklinde duyurulacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapılacak.

Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecektir. İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası: 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.

Sağlık Bakanlığı noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp, uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucunda yerleştirilen adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Alım yapılacak kadroların dağılımı şu şekilde;

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 1 BİN 946

SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 572

KLİNİK DESTEK ELEMANI: 244