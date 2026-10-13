İşe girmek için yalan makinesine bağlamışlar! Forex çetesinin sırları ortaya çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli'deki çağrı merkezleri üzerinden uluslararası çapta forex dolandırıcılığı yapıldığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, farklı ülkelere ve konuşulan dillere göre ayrı masalar oluşturduğu belirlendi. Çağrı merkezi çalışanlarının, aradıkları kişilere yüksek kazanç vaat ederek onları sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, bu platformlara yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

İşe alırken de işten ayrılırken de yalan makinesi

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, çağrı merkezlerinde uygulanan yalan makinesi testleri oldu. Ekiplerin çalışmalarında, işe girmek isteyenlerin yanı sıra işten ayrılmak isteyen çalışanların da teste tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin, belirli dönemlerde çalışanlara da yalan makinesi testi uyguladığı öğrenildi. İddiaya göre test sırasında çalışanlara şu sorular yöneltildi:

* Polis tanıdığın var mı?

* Basın mensubu tanıyor musun?

* Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?

İnsan vücudunun farklı noktalarına kablolar bağlanarak gerçekleştirilen testlerin sonuçlarının çalışanların isimleriyle birlikte tek tek kaydedildiği belirlendi.

97 şüpheli gözaltına alındı, 36 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında çalışmalarını tamamlayan ekipler, 6 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 97 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında yalan makinesini kullandığı belirtilen 2 kişinin de bulunduğu 36'sı tutuklandı.

Şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34'ü geri gönderme merkezine sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.