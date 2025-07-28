İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edildi
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine başlatılan operasyonda tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta 5. dalga operasyon düzenlenmişti.
Başsavcılığın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta verdiği ek ifadeler dayanak gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdiği öğrenildi. Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.