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İSFALT ve İETT’de ihaleye fesat karıştıran 24 şüpheli hastaneye sevk edildi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT’den alınan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.

Haber Merkezi
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İSFALT ve İETT’de ihaleye fesat karıştıran 24 şüpheli hastaneye sevk edildi
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 24 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Operasyon kapsamında 24 zanlı gözaltına alındı.

24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT’den alınan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.

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