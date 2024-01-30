İSG'den Sabiha Gökçen'de e-pasaport girişlerine ilişkin açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda e-pasaport turnikelerinin sayısının artırılacağı açıklandı. Çalışmalar nedeniyle 31 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı bilgisi verildi.

Konuya ilişkin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Değerli misafirlerimiz,

Sizlere daha hızlı hizmet sunmak amacıyla e-pasaport turnikelerimizin sayısı artırılacaktır. Bu nedenle 31 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerimiz kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.