İSG'den Sabiha Gökçen'de e-pasaport girişlerine ilişkin açıklama
Son dakika haberi... İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılacak çalışma nedeniyle 31 Ocak 14.00 ile 1 Şubat 07.00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı açıklandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda e-pasaport turnikelerinin sayısının artırılacağı açıklandı. Çalışmalar nedeniyle 31 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı bilgisi verildi.
Konuya ilişkin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Değerli misafirlerimiz,
Sizlere daha hızlı hizmet sunmak amacıyla e-pasaport turnikelerimizin sayısı artırılacaktır. Bu nedenle 31 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerimiz kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.