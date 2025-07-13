iShowSpeed, Galata Kulesi'nde İngilizce bilen görevli aradı, DMM'den açıklama geldi

Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından Darren Jason Watkins Jr adındaki ABD’li ‘IShowSpeed’, Yunanistan’ın ardından canlı yayın serüvenine Türkiye’de devam ediyor. Son olarak 10 Haziran 2023’te İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi final mücadelesi için Türkiye’ye gelen yayıncı, bu kez Taksim’in turistik bölgelerini gezdi.

Görevlilerin İngilizce bilmemesi gündem oldu

Yayının başlarında Galata Kulesi’ni gören ve kuleyi gezmek isteyen 20 yaşındaki ünlü yayıncı, görevlilerden kendisine kulenin tarihini anlatmalarını rica etti. Galata Kulesi’nde görev yapan ve turistlerle sürekli etkileşimde bulunan memurlardan hiçbirinin İngilizce bilmemesi ve kulenin tarihini çeviri kullanarak anlatmaya çalışmaları ise sosyal medyada gündem oldu.

DDM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), yapılan açıklamada, Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği, yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebildiği vurgulandı.

" Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır"

Açıklamada "Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddialar, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir, görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir. Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya, doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz." denildi.