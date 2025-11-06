İsias davasında kamu görevlileri üçüncü kez hakim karşısına çıktı: Dava 19 Ocak'a ertelendi

1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar O.B, M.S.A, A.K. ve F.K, taraf avukatları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile müştekiler katıldı.

Tutuksuz sanıklar B.B. ile Y.G. ise duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme başkanı, sanıklar eski belediye başkan yardımcısı O.B, imar müdürü M.S.A. ve büro şefi B.B'nin kusurlu olduğu yönündeki bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirterek müştekilere söz hakkı verdi.

Müştekiler ve avukatları, evraklarda imzaları bulunan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Y.G, bir mimar olarak projenin statik hesaplamasına yetkisi olmadığını savunarak, "Görev yaptığım sürece kimsenin hükmü altında çalışmadım, hür irademle mesleğimi icra ettim, alnım açık. Üzerimde ne maddi ne manevi yolsuzluğum olamaz" dedi.

Sanık B.B, bilirkişi raporunda kendi ifadelerinin dikkate alınmadığı için eksik değerlendirme yapıldığını öne sürerek, üzerine düşeni yaptığını, suçsuz olduğunu kaydetti.

Rapora itiraz eden sanık O.B, ruhsat için 3 imza gerektiğini, kendisinin sadece idari olarak 4'üncü imzayı attığını savundu.

Sanık, imara aykırılık tespit edildikten sonra ruhsata tekrar neden onay verildiğinin sorulması üzerine bunu hatırlamadığını söyledi.

Sanık M.S.A. ise bir yere yapı kullanma izni verileceği zaman şefin görevlendirmesiyle o kişinin denetim yaptığını, bir aykırılık varsa durumun encümene yazıldığını ifade etti. Dava konusu olayın da encümene yazıldığını ve sadece para cezası verildiğini dile getiren M.S.A, arşiv bilgilerine ulaşamadığını söyledi.

Müşteki avukatının, sanığın da imzasının olduğu arşiv belgesini göstermesi üzerine sanık, bu konularla ilgili cevabı bilirkişi raporunu inceledikten sonra vereceğini söyledi.

Diğer sanıklar da kusurlarının olmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına, bilirkişi raporuna yönelik savunma yapacaklara 1 ay süre verilmesine, dosyanın mütalaa için duruşma savcısına tevdi edilmesine karar verdi.

Heyet, dönemin belediye başkanı ve encümen üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulması ve sanıkların duruşmalardan vareste tutulmaları taleplerini reddederek duruşmayı 19 Ocak 2026'ya erteledi.