İsias Otel davası sanığı "Hacca gideceğim' dedi, yurtdışı yasağının kalkmasını istedi

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, aralarında tur rehberlerinin ve Kuzey Kıbrıs’tan voleybol turnuvası için gelen 26 çocuğun da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davada mahkeme geçen ay karar verdi.

Kamu görevlilerinin yargılandığı davada, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve eski Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi.

Ardından, "sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri"ni lehlerine değerlendirerek iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

Sanık, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Sanık Balcı, kazandığı 2026 hac kesin kayıt hakkı nedeniyle adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Balcı, dilekçesinde, onlarca deprem davasında tutuksuz yargılandığını belirterek, "İsias Otel Davası' olarak bilinen, tabiri caizse medyatik boyuta taşınan bir dosya olması sebebiyle, adli kontrol kararı verilmesinde, soruşturma makamı ve sonrasında mahkeme üzerinde bir baskı hissi olmasının dışında bir sebep bulamamaktayız" ifadesini kullandı.

"Hakkımda devam eden onlarca soruşturma ve davaya rağmen…"

Balcı şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve eşim devlet memuru olup, Ankara'da ikamet etmekteyiz. Ben 1995 ile 2004 yılları arasında fiilen yaklaşık 8 yıl ruhsat büro şefi olarak görev yaptığımdan Adıyaman Belediyesi tarafından verilmiş olan binlerce yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatında imzam bulunmaktadır.

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde çok sayıda bina yıkılmıştır. Bu binalar ile ilgili hakkımızda devam eden onlarca soruşturma izni aşamasında yapılan ön inceleme, soruşturma ve dava açılmış dosyalar bulunmaktadır.

Bütün bu dosyalarda çalıştığımız kurumda da işlerimizin yoğun olmasına rağmen gelen ifade taleplerine, duruşmalara özenle yetişmeye ve samimi olarak cevaplarımızı vermeye çalışmaktayız. Hakkımda devam eden onlarca soruşturma ve davaya rağmen, hiçbir dosyada böyle bir adli kontrol tedbiri uygulanmamışken bu dosya için böyle bir tedbir uygulanması hukukun belirlilik ve öngörülebilirlik gibi temel ilkelerine aykırıdır.”

İsias davası için "medyatik boyuta taşındı" dedi

İsias Otel Davası’nın “medyatik boyuta taşındığı” ifadesini kullanan Balcı kendisi hakkında verilen adli kontrol kararının sebebinin “mahkeme üzerinde oluşan baskı hissi” olduğunu savundu.

"Kaçma şüphem yok"

Balcı şunları kaydetti:

“Söz konusu soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde dosya ile ilgili toplanabilecek tüm deliller toplanmış olup, yargılaması yapılarak karar da verilmiştir. İşbu dosyanın halk arasında 'İsias Otel Davası' olarak bilinen, tabiri caizse medyatik boyuta taşınan bir dosya olması sebebi ile işbu adli kontrol kararının verilmesinde soruşturma makamı ve sonrasında mahkeme üzerinde bir baskı hissi olmasının dışında bir sebep bulamamaktayız.”

Bilal Balcı, 15 yıldır başvurduğu hac kurasında 2026 yılı için kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen hakkında uygulanan "yurtdışına çıkış yasağı" nedeniyle kaydını yaptıramadığını, bu nedenle Ankara Müftülüğü'ne başvurarak hakkının ertelenmesini talep ettiğini, tedbirin benzer davalarda uygulanmadığını ve kendisinin kaçma şüphesi bulunmadığının mahkeme kararında da belirtildiğini savunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Davanın başından beri sanıkların “olası kast”tan yargılanmasını talep eden aileler, mahkemenin “bilinçli taksir”den ceza vermesine ve tek bir sanığın tutuklanmamasına tepki göstermiş, karara itiraz edeceklerini duyurmuştu.