İSİG duyurdu: 4 ayda 24 çocuk iş kazalarında hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı başından bu yana iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuk sayısının 24’e yükseldiğini açıkladı. Son olarak 15 yaşındaki Şerafettin Başarır’ın hayatını kaybetmesiyle, yılın ilk dört ayında ölen çocuk işçi sayısı dikkat çekici boyuta ulaştı.

İSİG Meclisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son on beş gündür bizler ve üniversiteli arkadaşlarımız İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Kocaeli’nde ve Samsun’da ‘Çocuk İşçiliği İle Mücadeleye’ diyerek basın açıklamaları yaptık. 1 Mayıs mitinglerinde de her şehirde ‘Çocuktan işçi olmaz’ sloganları sıkça atıldı ve ölen çocuklarımızın fotoğrafları taşındı. Ancak bu durum yeterli değil.

Mayıs ayının ilk üç gününde sanayide iki çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Antep’te 15 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Ali, bugün Çanakkale’de 15 yaşındaki çocuk işçi Şerafettin... Artık yeter! Şimdi ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye’ şiarını her yerde daha da yükseltme zamanıdır.”

İSİG Meclisi, taleplerini şöyle sıraladı:

•“Çocuk işçilik yasaklanmalı, mesleki öğrenim çocuk gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde olmalıdır.

•Eğitim her kademede parasız olmalı, müfredat bilimin ışığında ve yaşam ile bağı kuran bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

•Yaşam alanlarımız uyuşturucu ve çeteleşmeden temizlenmeli, çocukların gelişimine uygun bir hale (spor, sanat, kültürel etkinlikler vb.) getirilmelidir.”