İsimleri Gürsel Erol açıkladı: CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yerine 6 aday öne çıkıyor

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CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından gözler kurultaya çevrildi.

Hangi isimlerin genel başkanlık için aday olacağı merak konusu olurken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kulislerde adaylık için ismi geçen 6 kişiyi açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise henüz aday olup olmayacağını açıklamadı ancak yakın çevresinin yeniden aday olmasını ve genel başkanlık görevini sürdürmesini istediği biliniyor.

İlk adaylık sinyali CHP eski Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'dan geldi.

Atıcı, adaylığını açıklamadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığa aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin, icazet veya destek talebi amacı taşımadığını belirtti.

Gürsel Erol altı ismi açıkladı

Sözcü'de yer alan habere göre genel başkanlık yarışında hangi isimlerin olacağıyla ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"Kemal Bey'in adaylığını doğru bulmuyorum" diyen CHP'li Erol, "Bu süreçte herkes aday olabilir... Aytuğ Atıcı Bey nasıl aday olmayı kendinde hak görüyorsa Muharrem İnce de var, Engin Altay Bey'in ismi geçiyor, Oğuz Kağan Salıcı Bey'in adı geçiyor, Ali Öztunç Bey'in adı geçiyor, Vahap Seçer Bey'in adı geçiyor. Aralarında istediğim aday var mı? Şimdi yorum yapmak için erken. Aday olmak herkesin hakkıdır. Kimseye karşı çıkamayız" diye konuştu.