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İskenderun-Antakya otoyolunda Amanos Dağları tünellerle aşılıyor

Hatay’da Amanos Dağları’nı tünellerle aşarak İskenderun ve Antakya’yı birbirine bağlayacak 19,2 kilometrelik otoyol projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje, milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor.

Haber Merkezi
İHA
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İskenderun-Antakya otoyolunda Amanos Dağları tünellerle aşılıyor
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Hatay'da İskenderun ve Antakya ilçelerini otoyolla birbirine bağlayacak dev ulaşım projesi kapsamında Amanos Dağları tünellerle aşılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen 19,2 kilometrelik otoyol çalışmaları aralıksız sürerken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı proje sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, projenin milli bütçeden finanse edilen en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirterek, “Geçilmesi zor Amanos Dağları tünellerle aşılacak ve Amik Ovası’na hızlı, güvenli ve konforlu erişim sağlanacak. Bu projeyle birlikte mevcut yollar üzerindeki trafik yükü de hafifleyecek” dedi.

Toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki iki tünel ile bin 350 metre uzunluğundaki viyadükte inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Projenin 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Alternatif ulaşım güzergâhı olarak Topboğazı-Antakya Devlet Yolu’nun da 2x3 şeritli olarak genişletileceği, 9 farklı seviyeli kavşak yapılacağı belirtildi.

Masatlı, projenin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, Hatay’ın tarım, sanayi ve ticaretinde de büyük bir kalkınma sağlayacağını vurguladı.

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