İskenderun Limanı, söndürme uçağı bekliyor

İskenderun limanındaki yangın gücünü kaybetmesine rağmen bugün devam ederken, bir liman kaynağı söndürme çalışmalarının kolaylaştığını ve bugün yangın söndürme uçaklarının da kullanılacağını söyledi.

İskenderun körfezinde büyük konteyner gemilerinin yanaşabildiği iki limandan biri olan ve dünyanın başlıca nakliye şirketleri tarafından kullanılan limanda depremin ardından Pazartesi 17:00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Deprem nedeniyle konteyner dizilerinin yıkılması yangına müdahaleyi zorlaştırdı.

Bir liman kaynağı, dün yangının büyümesinin ardından askeri bir uçağın kimyasal bir madde ile müdahalede bulunduğunu hatırlatarak, "Dün kullandıkları (uçaktan atılan) kimyasal ile alevler azaldı, yayılmadan aynı yerde devam ediyor" dedi.

Yangının limanın yanıcı madde bölümüne sıçramadığını belirten kaynak, "Plastik hammaddesi veya kimyasalının yandığından şüpheleniyoruz fakat konteynerler dağıldığı için net olarak belirleyemedik" dedi.

Yangının azalmasıyla birlikte konteynerlerin arasına araçların girebildiği bir patika açıldığını ve Rusya'dan kiralanan söndürme uçakları ile Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopterlerinin söndürme işlemine bugün katılacağını ifade eden kaynak, "İş makineleriyle araya girip konteynerlerin arası bir miktar açıldı. Konteynlerin ayrıştırıldığı için yangının yayılmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak dün yapılamayan denizden müdahalenin bugün tekrar başladığını da ifade etti.

Yangın dün askeri bir uçaktan atılan ve yangın bombası olarak nitelenen kimyasalın ardından azalsa da devam etti. İskenderun limanı 2011 yılında işletme hakkını alan Limak Holding tarafından LimakPort adıyla işletiliyor.