İskenderun Limanı’nda çıkan büyüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yangının başladığı İskenderun Limanı’nda fatura ağırlaşıyor. Dün başlayan yangın gece boyu sürdü, halen devam ediyor.

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan ve gece boyunca devam eden yangın büyüyor. EKONOMİ gazetsine konuşan liman yetkilileri, yangının büyüme nedeninin bazı konteynerlerde yanıcı kimyasal madde bulunmasından kaynaklandığını belirtti.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Ancak sınırlı müdahale yangının söndürülemsi için yeterli olmuyor. Limanda maddi hasar giderek büyüyor.