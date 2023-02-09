İskenderun Limanı'nda son durum

Mehmet KAYA / ANKARA

İskenderun Limanı işletmecisi LİMAK konteyner bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını, yangını besleyen konteyner içi yangınlara müdahale edilmeye başlandığını ve bugün sonuna söndürülmesini umut ettiklerini açıkladı. EKONOMİ’ye bilgi veren yetkililer, üç uçak, helikopter, denizden söndürme, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü ve yangının kontrol altına alındığını vurguladılar.

İş makineleri ile yanan konteynerlerin kırılıp, konteyner içindeki yangının söndürülmesi gerektiğini ve bu işlemin yapıldığını belirten yetkililer, bugün içinde yangının tamamen söndürülmesini umduklarını bildirdiler. Yetkililer ayrıca yangın bölgesinin ve konteynerlerin soğutulması için de söndürme faaliyetinin sürdüğünün altını çizdiler.“

"Yangın büyüme yönünde bir tehlike arzetmiyor”

Yetkililer, devam eden söndürme faaliyetleri çerçevesinde, yangının tekrar büyümesi yönünde bir tehlikenin şu anda görülmediğinin altını çizdiler.

Limak yetkilileri, konteyner bölgesindeki temel yangın alanının yaklaşık olarak 100 metreye 80 metre dolayında bir alan olduğunu kaydettiler.

Yangına, üç uçak, helikopter, deniz araçları yanında karadan da itfaiyenin müdahale ettiği bildirildi. Yangına, BOTAŞ, İstanbul, Muğla, Konya, Adana, Hatay itfaiyelerinin müdahale ettiği bildirildi.