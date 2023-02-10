İskenderun Limanı'nda yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü, alandaki binden fazla konteynırın tek tek ayrıştırılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Limanın rehabilitasyonuna süratle başlanacağı belirtilen açıklamada, "Bölgede, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı rutin olarak hizmet vermekte olup denizcilik faaliyetleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.