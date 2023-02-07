İskenderun Limanı'nda yangının ilerlemesi durdu

Mehmet KAYA

İskenderun Limanı konteyner bölgesinde başlayan ve büyüyen yangının 7 Şubat akşam saatleri itibariyle yayılmasının durduğu ve kontrol edilmesi aşamasına gelindiği bildirildi.

EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan işletmeci şirket Limak’ın yetkilileri, yangının ilk başladığı yere itfaiyenin giremediğini, havadan müdahalenin de yapılamaması nedeniyle yangının büyüdüğünü belirttiler.

Akşam saatlerinde TSK’ya ait uçak ve helikopterlerle yapılan müdahalenin ardından ise yangının ilerlemesinin durdurulduğu ve tamamen kontrol altına alınması aşamasına gelindiği kaydedildi.

Liman itfaiyesi, BOTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, diğer kurum itfaiyelerinin de yangına müdahalede destek verdiği paylaşıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi. Yangının söndürülmesinin ardından hasar tespiti ve diğer incelemelerin başlatılacağı kaydedildi.