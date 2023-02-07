İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangının helikopter ve uçaklarla havadan müdahale edilerek söndürüldüğü bildirildi.
İskenderun Limanı'nda iki gündür devam eden konteyner yangını söndürüldü.
MSB'den yapılan açıklamada, yangına havadan müdahale edildiği belirtildi. Helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yargınla ilgili MSB'den şu açıklama yapıldı:
"İskenderun Limanında meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü."
İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi.#MSB #Deprem pic.twitter.com/369Z5DzvS9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023