İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

İskenderun Limanı'nda iki gündür devam eden konteyner yangını söndürüldü.

MSB'den yapılan açıklamada, yangına havadan müdahale edildiği belirtildi. Helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yargınla ilgili MSB'den şu açıklama yapıldı:



"İskenderun Limanında meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü."