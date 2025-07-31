İskenderun'da iki askerin şehit olması | MSB kaynaklarından açıklama: Adli Tıp'tan rapor bekleniyor

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

"Adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda iki askerin şehit olmasıyla ilgili sorular üzerine “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şuan için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır ” dedi.

Pençe-Kilit operasyonunda 12 askerin şehit olması

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine de “Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

"SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri takip ediyoruz"

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz.

Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir.”

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in devam eden saldırılarına dair de şu değerlendirilmelerde bulunuldu:

"Öte yandan, ulluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edinen İsrail, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar vermektedir.

İsrail’in saldırganlığına, Gazze’de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria’ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır.

İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail’in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze’ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir."