  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor
Takip Et

İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 46.01 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 46.42 olarak ölçülmüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor
Takip Et

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 46.01 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 64.73 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.81 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor - Resim : 1

İSKİ'nin verilerine göre 17 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 29.45

• Büyükçekmece Barajı yüzde 46.19

• Darlık Barajı yüzde 57.78

• Elmalı Barajı yüzde 64.73

• Istrancalar Barajı yüzde 28.81

• Kazandere Barajı yüzde 29.52

• Pabuçdere Barajı yüzde 37.7

• Sazlıdere Barajı yüzde 40.46

• Terkos Barajı yüzde 50.96

• Ömerli Barajı yüzde 43.65

Uşak'ta baraj kurudu: Belediye 18 saat boyunca su kesintisi uygulayacakUşak'ta baraj kurudu: Belediye 18 saat boyunca su kesintisi uygulayacakGündem
Su kaynakları alarm veriyor! İstanbul'un 4, Ankara'nın 3 aylık suyu kaldıSu kaynakları alarm veriyor! İstanbul'un 4, Ankara'nın 3 aylık suyu kaldıGündem
Gündem
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz
Erdoğan: 17 Ağustos'un acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Patateslerini sokağa döken çiftçiye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ağır ceza
Patateslerini sokağa döken çiftçiye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ağır ceza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez