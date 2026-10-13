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İSKİ açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranı %37,68'e geriledi

İstanbul'da barajların doluluk oranındaki düşüş sürüyor. 10 barajın ortalama doluluğu %37,68 olarak ölçüldü. En dolu baraj Elmalı, en boş baraj Pabuçdere oldu.

MERVE KORNİK
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İSKİ açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranı %37,68'e geriledi
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İstanbul'a su sağlayan 10 barajda doluluk oranı gerilemeyi sürdürüyor. Dün %37,9 seviyesinde olan ortalama doluluk bugün %37,68'e düştü.

Toplam biriktirme hacmi 868 milyon metreküpün üzerinde olan barajlarda mevcut su miktarı 338 milyon metreküp bandında bulunuyor.

Elmalı %82 ile zirvede, Pabuçdere %2,48 ile en düşük seviyede

Baraj bazında doluluk oranları arasında büyük fark var.

Elmalı %82,16 ile en yüksek doluluğa sahip baraj oldu. Elmalı'yı %60,16 ile Darlık ve %54,86 ile Ömerli takip etti.

Diğer barajlarda tablo şöyle:

Alibey %33,67, Terkos %30,28, Büyükçekmece %25,55, Sazlıdere %19,95, Istrancalar %18,71, Kazandere %7,16 ve Pabuçdere %2,48.

Anadolu yakası Avrupa yakasından daha iyi durumda

Ömerli, Darlık ve Elmalı'nın bulunduğu Anadolu yakası havzalarında doluluk %50'nin üzerinde seyrederken, Avrupa yakasındaki Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere ve Pabuçdere'de oran %30'un altına inmiş durumda.

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